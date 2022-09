Milan, Leao out contro il Napoli, chi giocherà a sinistra? Pioli studia diversi piani

Prima la testa deve essere solo all'importantissimo match di Champions League contro la Dinamo Zagabria in programma mercoledì

Prima la testa deve essere solo all'importantissimo match di Champions League contro la Dinamo Zagabria in programma mercoledì a San Siro, ma in casa rossonera si sta iniziando a pensare anche allo scontro diretto di domenica contro il Napoli quando non ci sarà Rafael Leao, espulso sabato contro la Sampdoria. Chi giocherà a sinistra al suo posto? Come spiega stamattina il Corriere della Sera, Stefano Pioli sta valutando più soluzioni: la speranza è di recuperare almeno uno tra Rebic e Origi, altrimenti in quel ruolo potrebbe essere adattati Krunic o Diaz, oppure potrebbe essere alzato Theo Hernandez.