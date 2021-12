Milan-Napoli, probabili formazioni Tuttosport: Elmas ancora al posto di Insigne

Nasce centrocampista, ma ormai da qualche tempo Elmas si sta destreggiando da ala sinistra, al posto dell'infortunato Insigne. Anche col Milan dovrebbe esserci lui, con Zielinski e Politano (in vantaggio su Lozano) a completare la trequarti. Out dunque Ounas, così come Petagna a cui sarà preferito Mertens. In difesa è piena emergenza: Di Lorenzo è costretto a scalare a sinistra, con Malcuit titolare a destra. Di seguito le probabili formazioni secondo Tuttosport.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Tonali, Kessié; Messias, Diaz, Krunic; Ibrahimovic

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Anguissa, Demme; Politano, Zielinski, Elmas; Mertens