Milan, pronto il rinnovo con adeguamento per Pioli: si andrà oltre i 2,5mln

Il Milan e Stefano Pioli sono vicini al rinnovo di contratto, e non alle condizioni preventivate sino a qualche tempo fa. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, infatti, la scrittura attuale prevedrebbe una clausola di tacito rinnovo da circa due milioni di euro più bonus, che è però stata superata dagli eventi. Il club è intenzionato a riconoscere la bontà del lavoro condotto dal suo tecnico, ritoccando verso l'alto un ingaggio che ha raggiunto i due milioni e mezzo netti con il bonus della qualificazione in Champions League. Un accordo che la rosea assicura essere vicinissimo: quella tra il Diavolo e Pioli è una storia d'amore destinata a durare ancora a lungo.