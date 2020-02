Milik-Mertens, comincia l'alternanza: polacco avanti perché piace molto a Gattuso

Con il recupero di Mertens e l'imminente tour de force tra campionato, Coppa Italia e Champions League, è pronta la staffetta in attacco. Gattuso farà ruotare spesso Milik e Mertens, considerati i due centravanti della squadra, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Nel Napoli, finora, l’unica vera alternanza è stata quella tra Arek Milik e Dries Mertens per quanto riguarda i giocatori di movimento. L’altra si concentra su Ospina e Meret, i due portieri. I dubbi in attacco sono riapparsi dopo il rientro di Mertens dall’infortunio muscolare. Fino a quando lui è stato fuori, Milik non è mai stato messo in discussione. D’altra parte, il centravanti polacco è molto apprezzato dall’allenatore per il suo modo di rendersi utile negli ultimi 20 metri e per la fisicità che garantisce nell’area avversaria".