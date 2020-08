Milik ruota di scorta per la Juve, Tuttosport: "Se salta Jimenez, l'obiettivo è Dzeko"

Arek Milik è stato sedotto e abbandonato dalla Juventus. La conferma arriva da Tuttosport oggi in edicola. Vero che c'è accordo sull'ingaggio, ma al momento il polacco non rappresenta una priorità per i bianconeri. L'obietivo principale è Jimenez, se saltasse tutto su Dzeko della Roma, solo dopo, nel caso, occhi puntati sul centravanti del Napoli. Che attende la Juve ma potrebbe restare deluso e col cerino in mano...