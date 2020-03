Milik verso l'addio: ci pensano United e Atletico Madrid, ADL fissa il prezzo

Sembra sempre più lontano da Napoli il futuro di Arek Milik. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, tra le parti non c’è accordo sul contratto in scadenza nel 2021 su molti aspetti: la clausola rescissoria che il Napoli vorrebbe intorno ai 100 milioni, ingaggio e diritti d’immagine. Milik ha chiesto uno stipendio di circa 5 milioni e ha dubbi sul suo ruolo dato l'arrivo di Petagna e la permanenza di Mertens. Il Napoli chiede 60 milioni di euro per il suo cartellino, ci sono l’Atletico Madrid e lo United a seguirlo.