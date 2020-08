"Milik via alle mie condizioni o resta tutto l'anno in tribuna!", ADL furioso con l'agente del polacco

Arkadiusz Milik è finito sul mercato dopo aver rifiutato più volte il rinnovo di contratto offertogli dal Napoli. Juventus o Roma nel suo futuro, ma Aurelio De Laurentiis ha mandato un messaggio chiaro all'agente del bomber polacco, come riportato dal Corriere della Sera: "In stand by la trattativa della Roma per Milik mancando l’accordo economico con il Napoli a cui non basta il conguaglio economico di 10 milioni oltre a Under e Riccardi. Anzi il presidente De Laurentiis, furioso per la telefonata di Pirlo (oltre che a Dzeko) al polacco, ha gelato il procuratore dell’attaccante: Milik andrà via alle mie condizioni, altrimenti resterà tutto l’anno in tribuna".