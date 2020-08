Mille tifosi a Castel di Sangro, ma ad una condizione: tutti con la mascherina

Tutto pronto per il ritiro del Napoli che da lunedì prossimo e fino al 4 settembre sarà a Castel di Sangro per il ritiro azzurro. L'edizione odierna di Repubblica spiega che ad ogni allenamento potranno accedere solo mille tifosi, che dovranno registrarsi attraverso una piattaforma, e l'obbligo per tutti sarà quello di indossare regolarmente la mascherina.