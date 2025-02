Monte stipendi, Gazzetta inchioda l’Inter: “Salita a 206mln, è 1ª e doppia il Napoli!”

Inter a quota 206 milioni, poi Juve a 200, Milan a 163, Roma a 160, Atalanta a 106, Napoli a 104, Lazio a 103, Fiorentina a 85: questa la classifica dei monte ingaggi stilata da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riguardo alle principali squadre della Serie A. Le cifre si riferiscono ai tesserati, quindi ai giocatori e agli staff tecnici della prima squadra e delle giovanili, al netto degli oneri contributivi, come da voce di bilancio, ed escludendo le seconde squadre. Queste stime, sottolinea La Rosea, sono arrivate prendendo come base di partenza gli stipendi tesserati ufficiali dei conti 2023-24.

L’Inter balza in testa facendo segnare un incremento di 20 milioni rispetto ai 186 del 2023-24: “Quest’anno il monte ingaggi dell’Inter supera quello della Juventus e si posiziona al vertice della Serie A. I bianconeri avevano conquistato il primato nel 2013-14 e non l’avevano più mollato, sull’onda del filotto di scudetti e partecipazioni Champions. In tempi più recenti le cose sono assai cambiate e, oggi, la nostra stima degli stipendi del personale tesserato nella stagione 2024-25 restituisce la seguente fotografia: Inter a quota 206 milioni, poi Juve a 200, Milan a 163, Roma a 160, Atalanta a 106, Lazio a 103 e Fiorentina a 85". Di seguito il dato numerico con la differenza dall'anno precedente, riportato dal quotidiano:

Inter 206mln (+20 sul 2023)

Juve 200 (-18)

Milan 163 (+10)

Roma 160 (-13)

Atalanta 106 (+10)

Napoli 104 (-2)