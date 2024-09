Monza ko, Nesta bocciato dai quotidiani: "Osa troppo e regala i gol al Napoli"

Ancora un ko per il Monza. La squadra brianzola esce battuta dal "Maradona" e, in attesa della sfida del Cagliari, è al penultimo posto in classifica. "Nel primo tempo quasi rinuncia alla contesa - scrive la Gazzetta dello Sport nella pagelle di Alessandro Nesta - poi nella ripresa cerca di cambiare qualcosa, ma con troppo ritardo. Serve coraggio". "Il Monza stasera può essere ultimo in classifica - l'analisi di Tuttosport -. La sua squadra è troppo vulnerabile dietro e mai pericolosa in attacco".

Per il Corriere dello Sport "il suo Monza osa troppo, abusa del palleggio e perde diversi palloni regalando gol e occasioni. L’attacco è spento e i cambi non aiutano". Questo il commento di TMW: "L'avvio è promettente, ma dura più o meno quanto un battito di ciglia. Poi il Napoli mette le tende nella metà campo brianzola e le toglie solo nella seconda parte della ripresa, quando gli azzurri si abbassano e la squadra prende coraggio ma non è mai veramente pericolosa".

I VOTI

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5