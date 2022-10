Mourinho ha già pensato al giocatore da piazzare su Lobotka per fermarlo

Un numero allo specchio, come Alice nel Paese delle Meraviglie: sessanta. Sono i duelli che Lorenzo Pellegrini e Stanislav Lobotka hanno vinto

Un numero allo specchio, come Alice nel Paese delle Meraviglie: sessanta. Sono i duelli che Lorenzo Pellegrini e Stanislav Lobotka hanno vinto finora in campionato. L’impressione è che questa cifra, per entrambi, sarà destinata a lievitare. Già, perché la prima mossa che Mourinho sta pensando per inaridire il gioco del Napoli è proprio quella di piazzare il capitano della Roma sulle zolle del centrocampista slovacco. Tutto questo, naturalmente, partendo dal presupposto che sarà la squadra azzurra a fare la partita, almeno in avvio. Lo prevede La Gazzetta dello Sport.