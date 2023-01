Mourinho promosso dai quotidiani nonostante il ko: "Tiene testa ai futuri campioni d'Italia"

Come da pronostico, prova a incartarla all'amico Spalletti alla sua maniera: Roma arcigna, aggressiva e pronta a sfruttare gli errori in uscita del Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Come da pronostico, prova a incartarla all'amico Spalletti alla sua maniera: Roma arcigna, aggressiva e pronta a sfruttare gli errori in uscita del Napoli. Quasi gli riesce, come all'Olimpico. Tra andata e ritorno almeno un punto l'avrebbe meritato. "Una sconfitta contro il Napoli ci sta, anche se è raro che i difensori lo tradiscano. La squadra mette in evidenza tutto il carattere che piace a lui", scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport per motivare il suo 6 in pagella a José Mourinho.