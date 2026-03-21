Moviola Cagliari-Napoli: Mariani promosso ma perde qualche giallo, gol e rigore negato corretti

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L'arbitro gestisce bene i momenti chiave della partita ma ha qualche lacuna in zona disciplinare. VAR Marini senza errori.

Arbitro Mariani in Cagliari-Napoli: gestione corretta ma due gialli mancati a Dossena e Gutierrez

Puntuale la moviola del Corriere dello Sport sulla prestazione dell'arbitro Mariani. Il fischietto di Roma tiene in mano una partita fisica, con 28 falli fischiati e tanti contatti da valutare, ma sul piano disciplinare lascia qualcosa per strada. Nel primo tempo avrebbe potuto ammonire Dossena per una spinta al limite dell'area su Hojlund; nella ripresa, al 9', anche Gutierrez meritava il giallo per una trattenuta prolungata su Palestra. In quell'occasione l'arbitro aveva concesso il vantaggio, ma avrebbe dovuto tornare sul provvedimento alla prima interruzione. Corretti invece i quattro cartellini gialli effettivamente estratti, due per parte.

Rigore negato al Cagliari: il tocco di braccio di Buongiorno è naturale, decisione giusta

Al 18' del primo tempo i giocatori del Cagliari hanno protestato per un presunto tocco di braccio di Buongiorno in area. Mariani ha lasciato correre e ha fatto bene: il contatto avviene appena sotto la spalla, il difensore del Napoli è a stretto contatto con Folorunsho e il movimento del braccio è assolutamente naturale su un pallone del tutto inaspettato. Nessun rigore, nessuna irregolarità: la decisione di non interrompere il gioco è corretta.

Gol Napoli regolare, VAR Marini senza errori: convalidata la rete dello 0-1

Sul gol del vantaggio azzurro il VAR Marini è chiamato a verificare un possibile tocco di mano di Buongiorno in occasione della rete. Le immagini non mostrano alcuna irregolarità: non c'è nulla di punibile e la rete viene giustamente convalidata. Nel caso in cui ci fosse stato un tocco di mano, la valutazione sarebbe spettata all'arbitro senza possibilità di overrule, e il gol sarebbe stato annullato solo in presenza di un tocco effettivamente falloso. Situazione cristallina, intervento del VAR rapido e preciso: voto 6 per Marini.