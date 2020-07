Moviola CdS: "Dubbio per un possibile rigore su Milik negato al Napoli"

Voto 6 per l'arbitro Piccinini, fischietto di Bologna-Napoli. Un solo dubbio: a inizio partita contatto tra Danilo e Milik, il difensore gli appoggia il braccio sulla schiena finendo per sbilanciarlo. La moviola del Corriere dello Sport scrive: "Sarebbe fallo e, in caso fosse in area, da rigore, ma Piccinini non lo ravvisa come un'infrazione, dunque niente punizione, e il Var ha la bocca cucita e le mani legate".