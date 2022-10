Moviola CdS: "89' da 7 in pagella, poi brutto finale"

"Moviola Napoli-Bologna: Cosso, 89’ da 7 poi brutto finale" scrive il Corriere dello Sport in edicola oggi

© foto di Carlo Giacomazza/CGP Photo Agency

"Moviola Napoli-Bologna: Cosso, 89’ da 7 poi brutto finale" scrive il Corriere dello Sport in edicola oggi. Bene la direzione dell'arbitro Cosso che perde però il controllo della gara nel finale. Mancano dei gialli a Di Lorenzo, Cambiaso e Lobotka, e poi anche un rosso a Sansone che "tira il pallone all’assistente Raspollini sarebbe da rosso (anche se non lo prende)". Sarebbe stato rigore per il Napoli in occasione del gol di Lozano: "in area corpo a corpo fra Cambiaso e Osimhen, il rossoblù ad un certo punto si trascina giù l’attaccante azzurro".