Moviola Cds - Di Lorenzo regolare, sarebbe stato gol. Gatti, manca il giallo

"Moviola Juve-Napoli: Bremer giocata OFR se Di Lorenzo avesse segnato" scrive il Corriere dello Sport. Corretto annullare la rete di Osimhen, non c’è rigore sul tocco di Di Lorenzo: questo il responso del quotidiano sugli episodi clou del match. Fuorigioco netto del nigeriano sul tocco di Politano, dopo il rinvio sbagliato di Szczesny.

Il portiere polacco toglie parecchie castagne dal fuoco a Orsato: "quella di Bremer (che di testa manda il pallone su Gatti) è una giocata a tutti gli effetti, non una deviazione: pallone che arriva da lontano, nessuno ad ostacolare il gesto tecnico. In caso di gol di Di Lorenzo, fosse stato annullato, OFR sicuro". Giallo a Kvara ok, "da rosso se avesse scagliato con più forza il pallone su Gatti". Ma era da giallo lo stesso difensore bianconero.