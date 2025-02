Moviola CdS - Massa al top: tutte le decisioni (corrette) dell'arbitro

vedi letture

Davide Massa viene promosso a pieni voti dopo la direzione arbitrale di Lazio-Napoli. Di seguito la moviola del Corriere dello Sport: "Il crescente dilagare delle polemiche e il raduno “granitico” di Rocchi di questa settimana hanno restituito al designatore arbitri centrati, coerenti, sereni, decisi. E’ - almeno - il caso di Massa, chiamato ad arbitrare uno dei due impegni più delicati della giornata (per questo, mezzo voto in più). E’ uscito da Lazio-Napoli con una prova molto buona, considerando il livello di difficoltà, anche se entrambe le squadre hanno pensato più a giocare che altro. E quando qualcuno ha esagerato (vedi rampogna a Isaksen per una scena più accentuata del dovuto), Massa ha spiegato (anche con decisione, nel caso) il punto di vista corretto. Ne è uscito un match da 28 falli e 4 gialli.

Giusto annullare il gol di Zaccagni: al momento del tocco di Pedro, l’esterno biancoceleste è oltre Rrahmani. Ovviamente regolari i quattro gol, due meritano l’approfondimento della moviola. Sull’1-0, al momento del rinvio di Provedel, Nuno Tavares è tenuto in gioco da Di Lorenzo, dato che va versoi Rrahmani la sua posizione poteva nel caso essere valutata. Sull’autogol di Marusic, due le situazioni: è in gioco Anguissa sul passaggio di Raspadori, c’è Romagnoli, poi Gila va a terra ma più perché scivola che per un contatto con Lukaku".