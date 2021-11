Moviola CdS: "Poteva starci un penalty, sul secondo vale il motto: niente rigorini"

Voto 5.5 per Ayroldi jr, per la prima volta arbitro del Napoli. Nella sua moviola, il Corriere dello Sport oggi in edicola scrive: "Quello tra Günter e Osimhen sembra un contatto anche di gioco, con il giocatore del Verona sopraffatto dalla fisicità dell’avversario: gli si sdraia, però, davanti, ostruendo la corsa (franando sulla gamba destra). Ayroldi jr fischia punizione alla difesa, al limite meglio nulla, ma se fallo c’è, di sicuro non lo commette l’azzurro: poteva starci il rigore".

Non c'era invece il secondo penalty invocato: "Cross di insigne, Dawidowicz ha le braccia dietro la schiena, il pallone finisce sul gomito sinistro: nulla. Leggera la spinta di Ceccherini su Oshimen, anche in questo caso il giovane arbitro fa proseguire, fedele al motto: «Niente rigorini». Dovrebbero farlo tutti".