Muriel, casa svaligiata durante la Champions: via anche 300mila euro di orologi

"Il colpo in casa Muriel: razziati orologi per 300mila euro" scrive il Corriere di Bergamo in prima pagina quest'oggi. Una notte amara, doppiamente, per Luis Muriel, quella post-Villarreal. Rientrato a casa dopo il ko in Champions League contro gli spagnoli, il colombiano ha trovato la casa sottosopra. I ladri hanno rubato 12 orologi per un valore di circa 300mila euro.