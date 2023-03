Nainggolan e gli aiuti arbitrali alla Juve: "Non vincevano solo per bravura, erano agevolati!"

Intervistato dal Corriere della Sera, il centrocampista della SPAL Radja Nainggolan torna sul periodo trascorso all'Inter e non solo

TuttoNapoli.net

Intervistato dal Corriere della Sera, il centrocampista della SPAL Radja Nainggolan torna sul periodo trascorso all'Inter e in particolare spende parole importanti per Antonio Conte: "All’Inter Conte è stato chiaro, mi disse che non facevo parte del progetto, ho apprezzato la sua sincerità. Con Spalletti a Roma è andata benissimo mentre all’Inter ho giocato poco. E’ uno che mi ha sempre detto le cose in faccia. Mourinho? È istintivo come me. Il no alla Juve? Erano forti, ma non vincevano solo per bravura: erano agevolati. Nel 2014 con la Roma perdemmo 3-2, con due rigori fuori area".