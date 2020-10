Napoli-Atalanta, probabili formazioni CdS: chance per Politano, Lozano torna a sinistra

Rino Gattuso non ha ancora tanti dubbi di formazione per la sfida di oggi pomeriggio contro l'Atalanta. L'ultimo, quello legato al ballottaggio Bakayoko-Lobotka-Demme, dovrebbe esser stato risolto in favore dell'ex Milan, che quindi esordirà subito in azzurro. In attacco Lozano torna nel suo ruolo di esterno di sinistra, vista l'assenza di Insigne ed Elmas, con una chance per Politano dall'altro lato. Di seguito le probabili formazioni del Corriere dello Sport.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata