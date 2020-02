Napoli-Barcellona, si avvicina il sold-out: già staccati oltre 40mila biglietti e la media è super

Nulla di strano, per il match tra Napoli e Barcellona è previsto il tutto esaurito al San Paolo. Il Corriere dello Sport oggi in edicola aggiorna il dato riguardante ai biglietti già staccati e a quelli che saranno venduti nei sei giorni che ci separano da quello che dalle parti di Fuorigrotta è considerato l'evento dell'anno. Fin qui - si legge - risultano essere già 40 mila i paganti, mille in più rispetto a quelli che erano al San Paolo per Napoli-Juventus.

MEDIA MOZZAFIATO - Il quotidiano sottolinea come da quando è partita la vendita libera siano stati staccati tagliandi alla velocità della luce. Una media da 2.500 biglietti al giorno, che se dovesse essere confermata nei prossimi giorni porterebbe al sold-out nel giro di pochissimo tempo. Si prevede la cornice delle grandi occasioni e, probabilmente, il record di spettatori. Nessuno vuole perdersi quest'ottavo di finale di Champions League.