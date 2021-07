Napoli-Bassa Anaunia, la probabile formazione azzurra: le scelte iniziali di Spalletti

Tuttosport oggi in edicola prova ad anticipare le scelte di Luciano Spalletti in vista del suo esordio sulla panchina del Napoli contro la Bassa Anaunia (alle 17.30, diretta testuale su Tuttonapoli.net). Nel suo 4-2-3-1 all'inizio troveranno spazio i 'titolari', considerando che tanti big non si sono ancora aggregati. Manolas e Koulibaly saranno i centrali a difesa del portiere Contini, Malcuit giocherà a destra e Mario Rui a sinistra. In mediana con Demme dovrebbe esserci Lobotka, mentre sulla trequarti spazio a Politano, Elmas e Ounas alle spalle di Osimhen.

NAPOLI (4-2-3-1): Contini; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Demme; Politano, Elmas, Ounas; Osimhen