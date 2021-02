Napoli-Benevento, probabili formazioni CdS: torna Ospina. Ghoulam dal 1', out Maksimovic

Rino Gattuso rispolvererà Mertens e Ospina da titolari contro il Benevento e le novità di formazione non si fermano qui. Stando a quanto scritto dal Corriere dello Sport, l'allenatore azzurro tornerà al 4-2-3-1 e rilancerà anche Ghoulam dall'inizio. In difesa out Maksimovic, al quale verrà preferito Rrahmani per far coppia con Koulibaly. Di seguito le probabili formazioni del quotidiano.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Barba, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Lapadula