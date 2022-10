Napoli-Bologna, probabili formazioni Gazzetta: Spalletti ha ancora due dubbi

Due dubbi per Luciano Spalletti in vista della sfida di stasera contro il Bologna. Il primo è legato alla difesa: chi al posto dell'infortunato Rrahmani?

TuttoNapoli.net

© foto di Giacomo Morini

Due dubbi per Luciano Spalletti in vista della sfida di stasera contro il Bologna. Il primo è legato alla difesa: chi al posto dell'infortunato Rrahmani? Secondo La Gazzetta dello Sport dovrebbe spuntarla di nuovo Juan Jesus, ma il ballottaggio con Ostigard è equilibrato. L'altro in attacco, dove Raspadori potrebbe avere ancora la meglio su Simeone e soprattutto sul rientrante Osimhen. In luogo di Anguissa invece ci sarà Ndombele. Di seguito le probabili formazioni della Rosea.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Ferguson, Medel; Aebischer, Dominguez, Barrow; Zirkzee