Napoli-Bologna, probabili formazioni Gazzetta: tre dubbi per Gattuso

Rino Gattuso non ha ancora sciolto le ultime riserve di formazione. Contro il Bologna si rivedrà sicuramente Koulibaly, mentre in porta Ospina è disponibile ed è in vantaggio nel ballottaggio con Meret. Gli altri dubbi sono legati alle fasce di difesa: Hysaj potrebbe far rifiatare Di Lorenzo (ma è avanti quest'ultimo) a destra, mentre a sinistra Ghoulam potrebbe spuntarla su Mario Rui. Di seguito le probabili formazioni de La Gazzetta dello Sport.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Poli, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Palacio