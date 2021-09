Napoli-Cagliari sarà emozionante per il team manager azzurro: forte il legame con Mazzarri

Giuseppe Santoro vivrà una serata speciale stasera al Maradona. Il team manager azzurro è fortemente legato a Walter Mazzarri, come scrive il Corriere del Mezzogiorno: "La serata sarà emozionante per il team manager del Napoli e dirigente vicino a Luciano. Giuseppe Santoro, che proprio con Walter ha vissuto, dopo Napoli, la parte più significativa della sua carriera tra Milano, Londra e Torino. Quasi dieci anni insieme prima di tornare alle origini, assecondare la fede azzurra: nove anni (era qui da cinque anni prima di Mazzarri) e tanti successi nel settore giovanile. Santoro, inconsapevolmente,si ritrova ad essere l’anello di congiunzione tra due Napoli. Quello di Mazzarri che si affacciava con innocenza ai grandi palcoscenici e quello di Spalletti che fa della consapevolezza la forza per imporsi e confermarsi in vetta".