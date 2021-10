Napoli capolista con una difesa d'acciaio: numeri impressionanti

Il Napoli è meccanismo quasi perfetto, che predilige la fase offensiva, potendo contare su un centrocampo e una difesa altrettanto solidi. Si esaltano le qualità dell'organizo azzurro sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Dinanzi a Ospina, Rrahmani e Koulibaly hanno alzato un muro, lì dietro hanno subito appena tre reti e il reparto è il meno battuto di tutto il campionato. Il Milan è secondo in classifica e secondo pure nella speciale classifica delle reti subite (7). Il gioco di Spalletti, tuttavia, tende ad esaltare l’intero collettivo.

Per quanto riguarda i gol all’attivo (19), per esempio, il Napoli è secondo soltanto all’Inter che è solitario a quota 23 reti. La coralità del gioco napoletano, invece, è rappresentato bene dal numero di giocatori che sono andati in gol in questa prima fase del campionato (10) e che sono rappresentativi di tutti e tre i reparti".