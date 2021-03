Napoli, che rimonta: era distante dalla Roma, ora si giocano il 4° posto con l'Atalanta

E' un Napoli in netta crescita quello visto nelle ultime partite. Da qualche settimana è partita la rincorsa Champions e gli azzurri hanno rimontato tanti punti. All'Atalanta, alla Roma e non solo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport: "Il Napoli viene da 10 punti conquistati nelle ultime quattro gare. Un break che ha consentito agli azzurri di eliminare lo svantaggio di 4 punti dalla Roma, pur con una gara in meno. La gara di stasera diventa quasi uno spareggio per inseguire quel quarto posto attualmente proprietà dell’Atalanta, due punti più su".