Napoli-Como, altro pienone al Maradona: si va verso i 50mila

Pienone anche contro il Como. Il Maradona si prepara a vivere un altro pomeriggio show col pienone e i 50mila previsti. La prevendita lo spiega bene: a poco più di 24 ore dall'inizio della gara molti settori sono già esauriti come le curve, i due anelli, e i distinti superiori. Restano pochi posti per distinti inferiori e per le tribune. Nonostante si giochi di venerdì e alle 18.30, orario per molti scomodo, il Maradona sarà ancora una volta pieno dopo il colpo d'occhio già registrato contro Palermo in Coppa Italia e Monza domenica scorsa.