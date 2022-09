Napoli cooperativa del gol anche senza Osimhen: numeri da record in Italia e in Europa

In fase offensiva, come scrive il Corriere dello Sport, Spalletti ha creato una cooperativa del gol

In fase offensiva, come scrive il Corriere del Mezzogiorno, Spalletti ha creato una cooperativa del gol. Il Napoli da due partite e mezzo è senza Osimhen, il suo centravanti titolare ma in 230 minuti contro Liverpool, Spezia e Glasgow Rangers ha segnato comunque sei gol, uno ogni 38 minuti.

Il Napoli vanta il miglior attacco sia in campionato che in Champions League, con tredici reti in serie A e sette in Europa, venti in otto gare ufficiali, in media 2,5 a partita.