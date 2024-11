Napoli da scudetto? Focus Cds: "Subisce poco, ma ha bisogno del vero Lukaku"

Focus del Corriere dello Sport sulle tante squadre che sono in lizza per lo scudetto. Ecco cosa si legge sulla capolista Napoli: "In 12 partite è incappata in due rovesci che potevano lasciare il segno, due volte ko per 3-0, al debutto a Verona e al Maradona con l’Atalanta, ma nelle altre 10 partite ha incassato solo 3 gol. Subisce poco e non segna molto. Avrebbe bisogno del vero Lukaku. Il punto di vantaggio di Conte rispetto alle altre cinque concorrenti è l’assenza delle coppe, ma sia lui che De Laurentiis nascondono la parola “scudetto”. Convinzione o strategia? Il dubbio resta e sarà svelato solo alla fine".