Napoli-David, è di ADL l'offerta migliore: il punto sull'affare (e l'ostacolo)

"Il Napoli è la società che ha presentato la proposta più allettante: un quadriennale da 6,5 milioni netti a stagione che, con l’aggiunta di alcuni bonus, potrebbe arrivare a quota 8". L'edizione odierna Tuttosport parla della trattativa tra il Napoli e gli agenti di Jonathan David, attaccante che si svincolerà a giugno dal Lille.

"Tuttavia, restano da risolvere diversi nodi, come la clausola rescissoria, che De Laurentiis non vorrebbe, a differenza dell’entourage dell’attaccante canadese, oltre ai diritti d’immagine. Ci sarà un ulteriore incontro per trovare un accordo, ma la priorità del club rimane quella di accelerare i tempi, vista la forte concorrenza per il centravanti 25enne".