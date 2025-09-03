Napoli e i tre centravanti. Cds: "Lukaku a gennario dovrebbe tornare a pieno regime"

Fino a Natale sarà una poltrona per due, grande classico irrinunciabile, ma da gennaio in poi bisognerà aggiungere una seduta. Sul Corriere dello Sport si parla dei tre attaccanti nella rosa del Napoli, quando ci sarà anche il rientro di Romelu Lukaku: "Tradotto: il Napoli che dopo la sosta tornerà in campo a Firenze per continuare a cimentarsi in campionato, inaugurare la prima fase di Champions con il City, avvicinarsi agli ottavi di Coppa Italia e alla Final Four di Supercoppa in Arabia, conterà inizialmente su Hojlund e Lucca per il ruolo di centravanti.

Poi, secondo tabelle e programmi che dovranno essere corroborati dal piano di riabilitazione e recupero atletico, nei pressi di gennaio dovrebbe tornare a pieno regime anche Lukaku, attualmente escluso da tutte le liste: e se in Serie A esiste la possibilità di ritoccare una volta l’elenco a mercato chiuso, in Europa bisognerà attendere febbraio e l’eventuale accesso alla fase a eliminazione diretta