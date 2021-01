Napoli-Fiorentina, probabili formazioni Gazzetta: Demme in mediana, Petagna centravanti

Rino Gattuso sta sciogliendo le riserve in merito alla formazione da mandare in campo nella sfida di oggi contro la Fiorentina. Senza Fabian, positivo al Covid-19, dovrebbe essere Demme a rimpiazzarlo in mediana, in vantaggio su Elmas. In attacco Lozano dovrebbe spuntarla su Politano e Petagna sarà confermato centravanti, con Mertens in panchina e pronto a gara in corso. Di seguito le probabili formazioni de La Gazzetta dello Sport.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Pulgar, Biraghi; Callejon, Ribery; Vlahovic