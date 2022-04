Napoli-Fiorentina, probabili formazioni Gazzetta: tre dubbi per Spalletti

Luciano Spalletti ha ancora qualche dubbio legato alla formazione da mandare in campo oggi alle 15 contro la Fiorentina

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti ha ancora qualche dubbio legato alla formazione da mandare in campo oggi alle 15 contro la Fiorentina, stando a quanto scritto da La Gazzetta dello Sport. Il primo riguarda la difesa: Rrahmani è stato fermato dall'influenza ed è in dubbio, ma Juan Jesus sarebbe pronto a sostituirlo ed è in vantaggio nel ballottaggio. Zielinski in mediana dovrebbe spuntarla su Elmas, mentre davanti si va verso la conferma di Politano da titolare e Lozano in panchina.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan; Nico Gonzalez, Cabral, Saponara