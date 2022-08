Napoli fuori dalle prime 5? Cds: "Lo mettono tutti dietro a Milan, Inter, Roma, Juve e pure Lazio!"

A giudicare dall’aria che tira fra gli addetti ai lavori, Milan, Inter, Roma, Juve e Lazio sono indiziate di essere le cinque squadre in lizza per i primi quattro posti

Fra sette giorni scatta il campionato e, a giudicare dall’aria che tira fra gli addetti ai lavori, Milan, Inter, Roma, Juve e Lazio sono indiziate di essere le cinque squadre in lizza per i primi quattro posti, scrive Xavier Jacobelli sul Corriere dello Sport affrontando anche il tema Napoli. Di seguito alcuni stralci: "E il Napoli? Dove può arrivare la nuova, rivoluzionata e rivoluzionaria versione di SSC Napoli che sta per Spalletti Sostiene Calcio Napoli? Perché qui sta il punto e qui si misurerà ancora una volta la bravura del tecnico toscano.

Sebbene ancora palpabile il rammarico dei tifosi per l’addio al Quartetto Storico, ci sono alcune buone ragioni per ritenere che il nuovo Napoli meriti una considerazione maggiore di quanto non gli venga accreditata sinora. Importa l’idea di Napoli che l’allenatore ha in testa e presenterà a Verona il giorno di Ferragosto, forte del brillante primo impatto di Kvaratskhelia, ala d’antico e raro stampo; dell’ingresso in gruppo di Kim il quale, a giudicare dalle referenze, in comune con Koulibaly non ha soltanto la k, come Kepa. E poi c’è un centrocampo che, se da qui al primo settembre resta così com’è, vanta interpreti del calibro di Anguissa, Demme, Zielinski, Fabian Ruiz, Lobotka, alle spalle dell’attacco imperniato su Osimhen, Lozano con la variabile Raspadori".