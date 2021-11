Napoli guarito dagli antichi mali: nessuno vince di più in Italia, solo il Bayern in Europa

L'avvio di stagione del Napoli è stato straordinario e ora Luciano Spalletti può godersi la vetta della classifica sia in campionato che in Europa League. Ne scrive La Gazzetta dello Sport: "Il Napoli è la squadra che vince di più fra le italiane (12 partite su 15) e nei maggiori campionati europei solo il Bayern Monaco ha fatto meglio della banda Spalletti. Questo significa che con il lavoro, lo sforzo di far gruppo, e i conseguenti risultati il Napoli appare “guarito” dai suoi antichi mali, evidenziati con diverse guide tecniche".