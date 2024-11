Napoli ha il sesto attacco in A: si studiano soluzioni alternative al gioco su Lukaku

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, numeri e sviluppi offensivi per il Napoli capolista sono da migliorare: gli azzurri hanno segnato meno gol tra le prime sei in classifica. Totale: 18, a fronte dei 25 dell’Inter; dei 29 dell’Atalanta (miglior attacco); dei 22 della Fiorentina; dei 24 della Lazio; dei 19 della Juve. La ricerca e lo studio di piani alternativi al gioco su Lukaku, soprattutto in giornate di marcature e pressing complicati come domenica, continua.