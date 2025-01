Napoli in vetta con la miglior difesa: da Conte al mercato, i segreti della fase difensiva

vedi letture

Focus difesa sul Corriere dello Sport oggi in edicola. Si elogia la squadra di Antonio Conte prima in classifica per goal subiti, appena 12 dopo 18 giornate di campionato. Distanti tutte le altre, dall’Inter alla Fiorentina, dall’Atalanta alla Juventus.

Il Napoli è in vetta alla speciale graduatoria, scrive il quotidiano, per vari motivi: intanto il lavoro di Antonio Conte, poi l’arrivo di Buongiorno in estate, e ancora la crescita dei singoli come di Lorenzo e Rrahmani tornati ai propri livelli. Infine nota di merito per le prodezze di Meret, decisivo anche contro il Venezia.