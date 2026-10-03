Situazione infortuni: quattro giocatori verso il rientro, Anguissa ancora ai box

L’infermeria del Napoli inizia a svuotarsi in vista della ripresa del campionato. Meret e Spinazzola hanno recuperato, mentre cresce l’ottimismo per...

La sosta per le Nazionali può rappresentare un momento importante per Massimiliano Allegri, che attende il recupero di diversi giocatori. In vista della sfida contro il Frosinone, in programma al Maradona il 10 ottobre, il Napoli dovrebbe ritrovare Alex Meret e Leonardo Spinazzola, entrambi ormai pienamente recuperati.

Infortunati Napoli, ottimismo per Marianucci e Giovane: McTominay da valutare

Tra i giocatori che potrebbero tornare presto a disposizione c’è anche Luca Marianucci, per il quale filtra ottimismo, mentre appare ormai vicino il rientro di Giovane. I due stanno completando il percorso di recupero e potrebbero rappresentare ulteriori alternative per Allegri nelle prossime settimane. Situazione differente per Scott McTominay. Il centrocampista scozzese dovrà attendere la valutazione sull’idoneità sportiva prima di poter tornare pienamente a disposizione. Il suo recupero resta quindi legato agli ultimi controlli e alle indicazioni dello staff medico.

Infortunio Anguissa, ancora dubbi sul rientro: stop più lungo per Favasuli

Resta invece da monitorare Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese è alle prese con una lesione miofasciale di basso grado dell’adduttore lungo della coscia destra e ha già iniziato il percorso riabilitativo. Al momento il suo rientro resta da valutare. Nel frattempo si è aggiunto alla lista degli indisponibili anche Costantino Favasuli, per il quale i tempi di recupero sono stimati in almeno un mese e mezzo. Restano inoltre ai box Alessandro Buongiorno e Alisson Santos, con tempi di rientro più lunghi.