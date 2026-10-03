Vergara incanta all’esordio, il paragone della Gazzetta: “Come il primo Kvaratskhelia”

Il talento del Napoli ha debuttato in Nazionale nella sfida contro la Francia, lasciando subito il segno: la sua prestazione ha raccolto consensi!

Antonio Vergara ha vissuto una serata speciale con la maglia della Nazionale italiana. Il centrocampista del Napoli è entrato al 62' della sfida di Nations League contro la Francia, terminata 1-1, dando subito energia e personalità alla manovra azzurra. Il suo ingresso ha contribuito a cambiare l'inerzia della partita. Vergara è stato protagonista anche nell'azione che ha portato al pareggio di Alessandro Bastoni: dopo un duello con Upamecano, la pressione dell'Italia ha permesso agli azzurri di recuperare palla e trovare la rete dell'1-1. Un debutto importante per il giocatore del Napoli, che ha mostrato personalità anche su un palcoscenico internazionale.

Vergara come il primo Kvaratskhelia: il paragone della Gazzetta

La prestazione di Vergara non è passata inosservata nemmeno alla stampa. La Gazzetta dello Sport ha evidenziato la sua capacità di giocare con spensieratezza e coraggio, arrivando a paragonarne l'atteggiamento a quello mostrato da Khvicha Kvaratskhelia nei suoi primi mesi al Napoli. Il riferimento riguarda soprattutto il modo di affrontare la partita: palla giocata in avanti, accelerazioni e una certa dose di intraprendenza. Proprio una delle sue iniziative sulla fascia ha contribuito alla pressione che ha preceduto il gol di Bastoni. Un'immagine che ha restituito l'idea di un giocatore disposto a prendersi responsabilità anche al debutto con la Nazionale.

Vergara-Napoli, segnali importanti dopo il debutto in Nazionale

L'esordio contro la Francia rappresenta un'altra tappa significativa nel percorso di crescita di Vergara. Il centrocampista classe 2003 ha conquistato spazio nel Napoli e la fiducia di Massimiliano Allegri, mostrando di poter ricoprire più ruoli tra centrocampo e trequarti. Adesso il talento azzurro torna a disposizione del Napoli con un'esperienza internazionale in più. Il debutto con l'Italia e i giudizi positivi ricevuti dalla stampa rappresentano un ulteriore tassello nel suo percorso: la sfida sarà confermare anche in azzurro quanto mostrato con la Nazionale e continuare a ritagliarsi uno spazio sempre maggiore.