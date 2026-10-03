McTominay ancora ai box: perché era assente nell'amichevole contro l'Avellino

Il centrocampista scozzese attende ancora l'idoneità sportiva dopo l'intervento di ablazione e continua ad allenarsi in solitaria a Castel Volturno.

Scott McTominay attende l'idoneità sportiva per tornare a disposizione di Massimiliano Allegri dopo l'intervento di ablazione svolto qualche settimana fa. Il centrocampista del Napoli, intanto, scalda i motori al Training Center di Castel Volturno, anche se per il momento non può ancora rientrare in gruppo. Senza l'ok dei medici, Scott continuerà ad allenarsi in solitaria.

McTominay Napoli, il motivo dell'assenza nel test contro l'Avellino

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato il motivo dell'assenza di McTominay dall'allenamento congiunto contro l'Avellino andato in scena a Castel Volturno: "Nei giorni scorsi lo scozzese ha alternato il lavoro di forza in palestra alle prime uscite sul campo, incrementando in maniera progressiva i carichi di lavoro."

McTominay, lavoro individuale con gli altri sei infortunati del Napoli

La linea guida è rimasta identica anche nell'allenamento congiunto svolto ieri a Castel Volturno contro l'Avellino: mentre i compagni erano impegnati nel test sul terreno di gioco, McTominay ha proseguito il proprio percorso individuale lavorando a parte insieme agli altri sei compagni attualmente in fase di recupero.