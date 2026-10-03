McTominay, il Napoli è molto cauto: la scelta di Allegri per il Frosinone
Scott McTominay presto potrà tornare a disposizione di Massimiliano Allegri. Il centrocampista della SSC Napoli è fermo ai box dopo l'intervento di ablazione effettuato nelle scorse settimane. Adesso per lui è tempo di attendere l'idoneità sportiva che potrebbe arrivare già nella giornata di martedì.
McTominay, idoneità sportiva martedì: cosa cambia in caso di responso positivo
L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione a proposito del possibile rientro di McTominay: "Se il responso di martedì sarà positivo, mercoledì 7 ottobre scatterà un secondo conto alla rovescia verso il Frosinone. Allegri avrà a disposizione tre sedute di allenamento per testare lo scozzese insieme al resto del gruppo e decidere se portarlo in panchina per riassaporare il clima partita."
McTominay Napoli, la linea di Allegri: prima la cautela, poi le scelte tecniche
La priorità assoluta resta comunque la cautela: prima l'idoneità, poi le scelte di Max. Un approccio prudente da parte del tecnico livornese e dello staff medico, che non vogliono correre rischi nel percorso di recupero del centrocampista scozzese dopo un intervento delicato come quello di ablazione cardiaca.
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