McTominay, il Napoli è molto cauto: la scelta di Allegri per il Frosinone

Se il test di martedì sarà positivo, da mercoledì scatterà il secondo conto alla rovescia verso la gara con i ciociari.

Scott McTominay presto potrà tornare a disposizione di Massimiliano Allegri. Il centrocampista della SSC Napoli è fermo ai box dopo l'intervento di ablazione effettuato nelle scorse settimane. Adesso per lui è tempo di attendere l'idoneità sportiva che potrebbe arrivare già nella giornata di martedì.

McTominay, idoneità sportiva martedì: cosa cambia in caso di responso positivo

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione a proposito del possibile rientro di McTominay: "Se il responso di martedì sarà positivo, mercoledì 7 ottobre scatterà un secondo conto alla rovescia verso il Frosinone. Allegri avrà a disposizione tre sedute di allenamento per testare lo scozzese insieme al resto del gruppo e decidere se portarlo in panchina per riassaporare il clima partita."

McTominay Napoli, la linea di Allegri: prima la cautela, poi le scelte tecniche

La priorità assoluta resta comunque la cautela: prima l'idoneità, poi le scelte di Max. Un approccio prudente da parte del tecnico livornese e dello staff medico, che non vogliono correre rischi nel percorso di recupero del centrocampista scozzese dopo un intervento delicato come quello di ablazione cardiaca.