Terza sconfitta di fila per la Turchia di Montella: "Troppi errori ma non posso incolpare i giocatori"

Terza sconfitta di fila per la Turchia di Montella: "Troppi errori ma non posso incolpare i giocatori"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 10:00Rassegna Stampa
di Daniele Rodia
L'allenatore della Turchia è intervenuto ai microfoni UEFA dopo la sconfitta, la terza di fila, per la sua Nazionale. Lunedì la gara con l'Italia.

Terza sconfitta in altrettante gare di Nations League per la Turchia, battuta ieri sera dal Belgio con il punteggio di 3-0. Un super De Bruyne stende le speranzae dei Turchi: il calciatore del Napoli ha messo a segno una doppietta d'autore ed una prestazione da incorniciare.



Un ko che mette in pericolo la posizione di Vincenzo Montella, chiamato a fare vedere qualche passo in avanti a partire dalla sfida di lunedì contro l'Italia a Bologna che chiude questa lunga pausa per le Nazionali. Le parole del ct turco nel post gara, riportate dal sito ufficiale della Uefa: "È stata una partita equilibrata. A questo livello, semplicemente non ci si può permettere di commettere errori. Stasera non si possono certo incolpare i giocatori; partite del genere capitano".