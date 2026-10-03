De Bruyne-Napoli, perché in azzurro non si vede ancora il vero KDB

Il centrocampista belga ha incantato con la Nazionale, tornando protagonista con una doppietta contro la Turchia. A Napoli, invece...

La prestazione di Kevin De Bruyne con il Belgio ha riacceso una domanda che accompagna da tempo il suo percorso a Napoli: perché il centrocampista riesce a esprimersi a livelli così alti con la Nazionale mentre in maglia azzurra non ha ancora mostrato lo stesso rendimento? Contro la Turchia, KDB è stato protagonista assoluto con una doppietta e una prestazione ricca di qualità, confermando di essere ancora in grado di incidere negli ultimi metri.

Il confronto ha riportato l'attenzione soprattutto sulle sue caratteristiche tattiche. Con il Belgio, De Bruyne viene utilizzato in una posizione che gli permette di partire più dentro al campo, avanzare, inserirsi e avere maggiore libertà nella costruzione della manovra offensiva. Lo riporta Il Mattino

De Bruyne al Napoli, il problema è tattico: cosa può cambiare con Allegri

La questione riguarda quindi soprattutto il modo in cui Massimiliano Allegri potrà utilizzare il talento belga. De Bruyne ha dimostrato di poter essere decisivo quando viene messo nelle condizioni di attaccare gli spazi, ricevere palla in zone avanzate e giocare con maggiore libertà. Allegri sta valutando soluzioni alternative al 4-3-3, compresa la difesa a tre e il 3-4-2-1: in quest'ultimo sistema De Bruyne potrebbe agire da trequartista alle spalle della punta, con McTominay e un altro centrocampista alle sue spalle. Una soluzione che potrebbe consentirgli di giocare più vicino all'area avversaria.

Napoli, De Bruyne e Allegri: la sfida è ritrovare il vero KDB

Il rendimento mostrato con il Belgio rappresenta dunque un segnale importante anche per il Napoli. De Bruyne ha dichiarato di sentirsi fisicamente meglio rispetto alla scorsa stagione e di trovarsi particolarmente a suo agio in un sistema che gli permette di spingere maggiormente in avanti e incidere nella fase offensiva. Ora la palla passa ad Allegri e al Napoli. La ripresa della Serie A offrirà al tecnico l'occasione per trovare la soluzione tattica più adatta a valorizzare il centrocampista belga, senza rinunciare agli altri elementi importanti della squadra. La doppietta contro la Turchia ha mostrato nuovamente il potenziale di De Bruyne: resta da capire se lo stesso giocatore potrà diventare protagonista anche con la maglia azzurra.