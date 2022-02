Napoli-Inter, le scelte di Inzaghi per il Cds: deciso l'attacco ed il sostituto di Bastoni

Lautaro giocherà certamente dal 1', al suo fianco, con grandi probabilità, Edin Dzeko. Il 'Corriere dello Sport', ha pochi dubbi su come sarà composto l'attacco dell'Inter questo pomeriggio in casa del Napoli. Sanchez sarà usato come arma a gara in corso per spaccare la contesa, mentre Inzaghi, per la prima volta, potrà pure contare su Felipe Caicedo, il quale ha viaggiato con la squadra. In difesa Dimarco è in vantaggio su D'Ambrosio per prendere il posto di Bastoni: così facendo Skriniar rimarrebbe sul centro-destra, una posizione a lui più consona.