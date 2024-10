Napoli-Inter prima della prossima sosta: come ci arriveranno? Calendari a confronto

Calendari a confronto. Tra Napoli e Inter, perché sono prima e seconda, ma soprattutto prima della prossima sosta ci sarà lo scontro diretto. Come ci arriveranno? Lo prova a spiegare il Corriere dello Sport: "Dalle 12.30 di domenica 20 ottobre, giorno della trasferta al Castellani contro l’Empoli, gli azzurri incontreranno quasi tutti gli inseguitori: sabato 28 ottobre alle 15, al Maradona, arriva il Lecce; martedì 29 ottobre, invece, soirée infrasettimanale con il Milan a San Siro; domenica 3 novembre, sempre in casa e ancora alle 12.30, altro aperitivo ghiacciato con l’Atalanta; e poi finale chic con l’Inter, di nuovo a San Siro, alle 20.45 di domenica 10 novembre.

Il Napoli, però, dovrà vedersela innanzitutto con quattro avversari decisamente attrezzati, pericolosi e agguerriti, ognuno a suo modo; mentre l’Inter, prima di aprire le porte di San Siro al vecchio e caro amico Conte, di partite dovrà giocarne sei. Quattro in campionato e due in Champions: un calendario estenuante che in ventuno giorni offrirà in serie la Roma e lo Young Boys in trasferta; il big match con la Juve a Milano; un viaggio a Empoli; e tre di fila in casa con Venezia, Arsenal e Napoli. Alto coefficiente di rischio in Italia e in mezzo anche l’Europa".