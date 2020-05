Napoli-Inter verso lo spostamento. Ma ADL ha vinto la battaglia più importante

La semifinale di ritorno tra Napoli e Inter, in programma per il 14 giugno (ma non è ufficiale), potrebbe essere anticipato. Secondo La Repubblica, infatti, dopo le forti proteste nerazzurre per le troppe partite nei primi dieci giorni del calcio 2.0, si sta pensando di spostare il match al 12 giugno, quindi due giorni prima. L'idea dell'Inter, in realtà, era quella di spostare la Coppa Italia a fine stagione, ma questa battaglia è stata vinta dal presidente De Laurentiis: per il Napoli non sarebbe stato congeniale giocare alla vigilia di ritorno di Champions League con il Barcellona.