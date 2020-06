Napoli-Juve è anche la sfida degli attaccanti tascabili: Dries-Insigne vs Dybala-Douglas

Sarà una sfida tra attacchi "tascabili", al netto di Cristiano Ronaldo, quella tra Napoli e Juventus di mercoledì, valida per la finale di Coppa Italia. Da una parte Dries Mertens e Lorenzo Insigne, che insieme hanno firmato il gol qualificazione contro l'Inter, dall'altra Paulo Dybala e Douglas Costa, ancora alla ricerca della forma migliore insieme a CR7. Con Milik che partirà dalla panchina e Higuain ancora in ritardo di condizione e in dubbio dopo il problema muscolare, Gattuso e Sarri punteranno tutti sui loro piccoletti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.